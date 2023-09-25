"Никогда не считал деньги": Алиев назвал самую большую сумму, которую проиграл за ночь в автоматах

Бывший футболист киевского Динамо рассказал, куда тратил заработанные деньги.

Полузащитник признался, что любил расточительный образ жизни.

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"Деньги тратил на казино и вещи. Не отказывал себе вообще ни в чем. Ездил в дорогие рестораны. Никогда не считал деньги. На цены смотрел, да. Шмоточником был, капец. И у меня была болезнь - в автоматы играл. Было, что за ночь 110 000 долларов проиграл.

Мог инвестировать в бизнес, но понимал, что эти деньги пропадут. У меня были большие квартиры, одну из которых бывшая жена просто просрала. Все квартиры у меня были по миллиону долларов. Машин у меня было 5 или 6", - сказал Алиев в интервью YouTube-каналу Ксении Больбот.

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