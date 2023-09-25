iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Никогда не считал деньги": Алиев назвал самую большую сумму, которую проиграл за ночь в автоматах

Александр поделился подробностями своей жизни во время футбольной карьеры.
Сегодня, 19:10
Александр Алиев / Instagram
Александр Алиев / Instagram

Бывший футболист киевского Динамо рассказал, куда тратил заработанные деньги.

Полузащитник признался, что любил расточительный образ жизни. 

Читай также: Алиев: Мы пили, но играли, а сейчас не пьют и не играют

"Деньги тратил на казино и вещи. Не отказывал себе вообще ни в чем. Ездил в дорогие рестораны. Никогда не считал деньги. На цены смотрел, да. Шмоточником был, капец. И у меня была болезнь - в автоматы играл. Было, что за ночь 110 000 долларов проиграл.

Мог инвестировать в бизнес, но понимал, что эти деньги пропадут. У меня были большие квартиры, одну из которых бывшая жена просто просрала. Все квартиры у меня были по миллиону долларов. Машин у меня было 5 или 6", - сказал Алиев в интервью YouTube-каналу Ксении Больбот.

Ранее Александр Алиев сообщил о том, что Артем Милевский госпитализирован.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Алиев

Статьи по теме

Алиев: Мы пили, но играли, а сейчас не пьют и не играют Алиев: Мы пили, но играли, а сейчас не пьют и не играют
Алиев: Милевский уже в больнице, состояние тяжелое Алиев: Милевский уже в больнице, состояние тяжелое
Экс-игрок Динамо и сборной Украины гневно отреагировал на получение второй повестки в армию Экс-игрок Динамо и сборной Украины гневно отреагировал на получение второй повестки в армию
"Желаю, чтобы ты не успел спрятаться": Алиев выдал тираду в адрес Дзюбы, поддержавшего путина "Желаю, чтобы ты не успел спрятаться": Алиев выдал тираду в адрес Дзюбы, поддержавшего путина
Помочь журналистам

Видео

Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя
Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров

Последние новости

Другие21:40
Календарь спортивных событий на 2023 год
Европа21:26
Беллингем отличился красивым поступком после матча с Атлетико
Бокс21:14
Усик в четвертый раз станет отцом - возлюбленная боксера засветилась на видео
Киберспорт20:53
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Теннис20:45
Байндль стартовала с победы на турнире в Китае
Киберспорт20:30
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: Monte опустились, NaVi поднялись
ММА20:20
О’Мэлли - о следующем сопернике: Буду драться с тем, кого даст UFC
Европа20:00
"Скажу в июне": Хави оригинально сравнил составы Барселоны и Реала
Европа19:51
Ливерпуль объявил о продлении контракта с защитником
Европа19:28
Лидер Милана назвал причину отказа от переезда в Саудовскую Аравию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK