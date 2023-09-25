Алиев: Мы пили, но играли, а сейчас не пьют и не играют

Бывший футболист Динамо Александр Алиев поделился мнением об игре киевского клуба.

По словам экс-игрока "бело-синих", нынешний уровень Динамо значительно упал.

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"Мы пили, но играли, а сейчас не пьют и не играют. У меня был разговор с Игорем Суркисом, я ему говорю: "Михайлович, ну ты скажи им, пусть выпьют. Да они и пить не умеют".

Мы пили, но и играли, а сейчас у них вот это все: приставки, контр-страйки, контр-что-то там. Уровень молодежи сейчас такой", - сказал Алиев в интервью YouTube-каналу Ксении Больбот.

Ранее Александр Алиев сообщил о том, что Артем Милевский госпитализирован.

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