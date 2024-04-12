"Два дня для двоих": Возлюбленная Роналду поделилась горячими фото с совместного отдыха с футболистом

Джорджина и Криштиану устроили себе пляжный досуг в Абу-Даби.

Нападающий Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду в перерыве между выступлениями решил посвятить время своей невесте Джорджине Родригес.

Пара устроила себе пару дней отдыха, судя по всему, только для двоих в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

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Возлюбленная футболиста опубликовала фото с пляжа, на которых похвасталась формами, а игрок отведал местные блюда.

"Два дня для двоих", - написала Джорджина в Instagram.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Роналду свела фанатов с ума, представ в черном элегантном платье.

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