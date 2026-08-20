iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Стало известно, почему Ювентус отказался от Трубина

Бенфика не согласилась на аренду.
Сегодня, 14:10       Автор: Валентина Чорноштан
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Ювентус рассматривал возможность подписания украинского вратаря Анатолия Трубина, однако договориться с Бенфикой не удалось.

По данным Calciomercato.it, лиссабонский клуб требовал включить в сделку обязательный выкуп за 35 млн евро.

Туринцы рассчитывали арендовать 25-летнего голкипера с правом выкупа, но такой вариант не устроил Бенфику, из-за чего старая синьора подписала Гульельмо Викарио.

Добавим, что Трубин начал новый сезон в статусе резервного вратаря Бенфики. Украинец сыграл два матча квалификации Лиги Европы, а в четырёх последних официальных встречах команды оставался в запасе.

Тем временем Тоттенхэм хочет купить двух звёзд Ман Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Бенфика Лиссабон Анатолий Трубин

Статьи по теме

Бенфика активизировала переговоры по хавбека сборной Португалии Бенфика активизировала переговоры по хавбека сборной Португалии
Ювентус объявил о подписании голкипера Тоттенхэма Ювентус объявил о подписании голкипера Тоттенхэма
Судаков блеснул во 2-м туре чемпионата Португалии Судаков блеснул во 2-м туре чемпионата Португалии
Ювентус согласовал подписание вратаря Тоттенхэма Ювентус согласовал подписание вратаря Тоттенхэма

Видео

Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЛЧ, ЛЕ, ЛК и первый тур Ла Лиги
просмотров
Свитолина завершила выступление на турнире в Цинциннати из-за травмы
просмотров
УПЛ: Заря неожиданно обыграла Полесье
просмотров
Костюк вышла в четвертьфинал "тысячника" в Цинциннати
просмотров

Последние новости

Другое15:35
«Король Артур»: BETKING начинает партнерство с пилотом UDC Pro 2 Артуром Подлужным
Бокс14:53
Шейн Фьюри предрекает досрочную победу Тайсона над Джошуа
НБА14:28
Кливленд и Харден договорились о новом контракте
Европа14:10
Стало известно, почему Ювентус отказался от Трубина
НБА13:40
Шакил вынес вердикт Филадельфии
Европа13:20
Тоттенхэм хочет купить двух звёзд Ман Сити
Бокс12:51
Питер Фьюри рассказал, почему Итаума рискует проиграть
Формула 112:16
Ферстаппен продлил контракт с Ред Булл
Европа11:48
Челси устраивает распродажу, известна судьба Мудрика
Теннис11:23
Швёнтек подкорилося уникальное достижение
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK