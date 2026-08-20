Стало известно, почему Ювентус отказался от Трубина

Бенфика не согласилась на аренду.

Ювентус рассматривал возможность подписания украинского вратаря Анатолия Трубина, однако договориться с Бенфикой не удалось.

По данным Calciomercato.it, лиссабонский клуб требовал включить в сделку обязательный выкуп за 35 млн евро.

Туринцы рассчитывали арендовать 25-летнего голкипера с правом выкупа, но такой вариант не устроил Бенфику, из-за чего старая синьора подписала Гульельмо Викарио.

Добавим, что Трубин начал новый сезон в статусе резервного вратаря Бенфики. Украинец сыграл два матча квалификации Лиги Европы, а в четырёх последних официальных встречах команды оставался в запасе.

Тем временем Тоттенхэм хочет купить двух звёзд Ман Сити.

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