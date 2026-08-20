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Футбол

Тоттенхэм хочет купить двух звёзд Ман Сити

Савиньо и Мармуш могут 150 млн фунтов.
Сегодня, 13:20       Автор: Валентина Чорноштан
Савиньо и Омар Мармуш / Getty Images
Савиньо и Омар Мармуш / Getty Images

Тоттенхэм ведёт переговоры с Манчестер Сити о трансфере Савиньо и Омара Мармуша.

По данным The Athletic, обсуждение переходов 22-летнего вингера и 27-летнего форварда находится на продвинутой стадии.

Тем временем, как передаёт talkSPORT, Манчестер Сити готов отпустить обоих футболистов за 150 млн фунтов.

По данным СМИ, пока клубы продолжают обсуждать условия возможной сделки.

К слову, Челси устраивает распродажу, уже известна судьба Мудрика.

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