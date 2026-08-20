Челси устраивает распродажу, известна судьба Мудрика

Челси готов расстаться с 12 игроками до закрытия трансферного окна, сообщает The Athletic.

Лондонский коллектив намерен серьёзно сократить состав до 1 сентября. Команда готова отпустить футболистов как на постоянной основе, так и в аренду.

В список вошли Михаил Мудрик, Николас Джексон, Лиам Делап, Тосин Адарабиойо, Мамаду Сарр, Аарон Ансельмино, Марк Гиу, Аксель Дисаси, Омари Келлиман, Давид Датро Фофана, Калеб Уайли и Дэвид Вашингтон.

К слову, Челси хочет разгрузить состав не только по финансовым причинам. В новом сезоне команда не сыграет в еврокубках, поэтому клуб стремится не допустить недостатка игровой практики у большого количества футболистов.

Тем временем Забарный может продолжить карьеру в команде АПЛ.

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