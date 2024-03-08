Вечер бокса имени Джошуа - Нганну: результаты всех боев

Представляем вашему вниманию расписание и результаты всех боксерских поединков, которые состоятся в Эр-Рияде.

В субботу, 8 марта, в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, проходит вечер бокса.

Главным событием вечера станет противостояние двух бывших чемпионов двух разных видов спорта: Энтони Джошуа сойдется на одном ринге с Фрэнсисом Нганну.

Стоит отметить, что в андеркарде выступит украинский супертяжеловес Андрей Новицкий. Его противником будет Хуан Торрес.

Вечер бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)

Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) - Фрэнсис Нганну (0-1)

Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) - Джозеф Паркер (34-3, 23 KO)

Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе

Рэй Варгас (36-1, 22 KO) - Ник Болл (19-0, 11 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полулегком весе

Исраил Мадримов (8-0-1, 6 KO) - магомед курбанов (25-0, 13 KO) - победитель: Исраил Мадримов (нокаутом)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе

Марк Чемберлен (14-0, 10 KO) - Гэвин Гвинн (17-2-1, 5 KO) - победитель: Марк Чемберлен (техническим нокаутом)

Джастис Хани (8-0, 4 KO) - Кевин Лерена (30-2, 14 KO) - победитель: Джастис Хани (единогласным решением судей)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO Global в супертяжелом весе

Андрей Новицкий (10-0, 9 KO) - Хуан Торрес (11-5-1, 4 КО) - победитель: Андрей Новицкий (нокаутом в третьем раунде)

Зияд Альмааюф (5-0, 1 КО) - Кристиан Лопес Флорес (14-36-2, 12 КО) - победитель: Зияд Альмааюф (по очкам)

Роман Фьюри (4-0, 1 KO) - Мартин Сварц (2-1, 1 КО) - победитель: Роман Фьюри (по очкам)

Луис Грин (17-4, 11 КО) - Джек Макганн (9–1–1, 6 КО) - победитель: Луис Грин (нокаутом в первом раунде)

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться c расписанием главных боксерских поединков в 2024 году.

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