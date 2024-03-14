"Усердно работаю": Фьюри продемонстрировал, как готовится к бою с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в своем ближайшем бою встретится в ринге с обладателем титулов WBO, WBA и IBF Александром Усиком.

Сейчас "Цыганский король" находится в тренировочном лагере, видео из которого опубликовал на своей странице в Instagram. Британский боксер показал, как готовится ко встрече с украинцем и оценил значимость будущего поединка.

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"Усердно работаю над тем, чтобы 18 мая стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Только в королевстве Саудовская Аравия. Впервые в истории будет бесспорный король с шестью поясами. Это все, за что нужно бороться. Все будет по милости Божьей", - написал Фьюри.

Напомним, что бой Усика с Фьюри должен состояться 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри сделал предупреждение Усику, оценив свое состояние после рассечения.

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