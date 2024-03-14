iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Усердно работаю": Фьюри продемонстрировал, как готовится к бою с Усиком

"Цыганский король" показал поклонникам свою тренировку.
Сегодня, 16:59
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в своем ближайшем бою встретится в ринге с обладателем титулов WBO, WBA и IBF Александром Усиком.

Сейчас "Цыганский король" находится в тренировочном лагере, видео из которого опубликовал на своей странице в Instagram. Британский боксер показал, как готовится ко встрече с украинцем и оценил значимость будущего поединка.

Читай также: Усик начал тренировочный лагерь к бою с Фьюри

"Усердно работаю над тем, чтобы 18 мая стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Только в королевстве Саудовская Аравия. Впервые в истории будет бесспорный король с шестью поясами. Это все, за что нужно бороться. Все будет по милости Божьей", - написал Фьюри.

Напомним, что бой Усика с Фьюри должен состояться 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри сделал предупреждение Усику, оценив свое состояние после рассечения.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

"Сумасшедшее занятие": Фьюри показал свою подготовку к бою с Усиком "Сумасшедшее занятие": Фьюри показал свою подготовку к бою с Усиком
WBC отреагировал на идею проведения боя Джошуа с победителем противостояния Усик - Фьюри WBC отреагировал на идею проведения боя Джошуа с победителем противостояния Усик - Фьюри
Тренер Джошуа назвал главную ошибку Нганну в бою с Энтони Тренер Джошуа назвал главную ошибку Нганну в бою с Энтони
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на девятом этапе Кубка мира Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на девятом этапе Кубка мира
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: в Канаде стартует заключительный этап Кубка мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Бокс18:36
Тренер Джошуа назвал главную ошибку Нганну в бою с Энтони
Биатлон18:30
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на девятом этапе Кубка мира
Европа18:21
Вице-президент Барселоны подал в оставку
Украина18:07
Судаков признался, как отреагировал на отказ Шахтера продавать его
ММА17:52
Масвидаль и Диаз проведут боксерский поединок
Евро-202417:45
"Матч всей жизни": Пьянич о противостоянии с Украиной
Бокс17:44
Промоутер назвал сроки возвращения Джошуа в ринг и количество боев в этом году
Европа17:25
Боруссия Дортмунд постарается сохранить Санчо еще на сезон
Европа17:20
Мудрик в четвертый раз потерял в стоимости за время пребывания в Челси
Бокс17:02
Нганну оценил шансы на бой с Уайлдером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK