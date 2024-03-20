"Он настоящий убийца. Какая недооценка?": Фьюри сделал неожиданное заявление об Усике
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от боя против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.
Британский боксер неожиданно высоко оценил своего будущего оппонента и отбросил предположения, что он может недооценивать украинца.
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"Считаю, что бой между мной и Усиком - это самый большой поединок века. Не существует боя, который мог бы быть больше.
Давайте не забывать о том, что Усик побил другого нашего парня Энтони Джошуа, причем сделал это дважды кряду. Только это уже подняло его по карьерной лестнице достаточно высоко.
Этот парень - настоящий убийца. Этот Усик - плохой парень. Какая недооценка, о чем вообще речь?" - сказал Фьюри в комментарии The Stomping Ground.
Напомним, что бой Усика с Фьюри должен состояться 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее Фьюри оценил итог реванша Усик - Джошуа.
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