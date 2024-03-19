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"Отпустил в последних раундах": Фьюри оценил итог реванша Усик - Джошуа

"Цыганский король" высказался о стиле британца.
Сегодня, 10:06
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images

Обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) поделился впечатлениями от второго боя между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

По словам "Цыганского короля", британец достойно выступал, но в итоге проиграл, ведь провалился в чемпионских раундах.

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"Недавно смотрел второй бой Джошуа с Усиком. Эй Джей – старый добрый здоровяга. У него неплохая база, но он медленный методический парень с руками у лица.

Он идет вперед, но его можно сдержать джебом. И он протянул его всю дистанцию. Второй бой было очень близким. Когда я смотрел на бой после нескольких коктейлей, я не думал, что там все было настолько близко. Но когда я договорился о бое с Усиком, я просмотрел этот поединок несколько раз. На самом деле, это было очень близко. Эй Джей отпустил все в последних раундах.

Он проиграл этот бой из 10 раунда, а он же проигрывал в два раунда", - приводит слова Фьюри BoxNation.

В августе 2022 Усик разделенным решением судей победил Джошуа.

Ранее украинец признался, почему не отправил Джошуа в нокаут.

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