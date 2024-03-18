Усик признался, почему не отправил Джошуа в нокаут
Украинский объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился воспоминаниями о своем противостояние с Энтони Джошуа.
По словам украинца, он не стал досрочно побеждать соперника, ведь у него началась бы проблемы со здоровьем.
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"Почему я не отправил Энтони Джошуа в нокаут? А чего ты такой кровожадный? Победа есть, все хорошо. Для чего человеку падать? У него есть мама и папа. Если человек упадет, то потеряет большой кусок здоровья. Я против этого", – приводит слова Усика инсайдер Майкл Бенсон.
Oleksandr Usyk's reply when he was asked why he didn't KO Anthony Joshua: “Why are you so bloodthirsty? There is victory, everything is fine. Why is it necessary for a person to fall? He has a mother and father. This is a big chunk of health if a person falls. I'm not for that.”— Michael Benson (@MichaelBensonn) March 18, 2024
Напомним, 18 мая Усик проведет поединок против Тайсона Фьюри. На кону будет звание первого абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в XXI веке.
Ранее Усик рассказал, что будет делать, если Фьюри снова откажется от боя.
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