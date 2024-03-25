"Поиграется с ним": Тренер последней жертвы Усика назвал фаворита его боя с Фьюри

Дон Чарльз, тренер супертяжеловеса Даниэля Дюбуа, которого обладатель титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик победил в своем последнем бою, поделился мыслями о поединке украинца с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По его словам, в этом противостоянии он ставит на британского боксера.

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"Я всегда склонялся к тому, что Фьюри победит Усика. Так было еще задолго до того, как Даниэль подрался с Усиком, задолго до того, как я стал тренером Дюбуа.

Если тот Фьюри, которого мы знаем, будет тренироваться, а я верю, что он готовится к этому бою, то я скажу, что он поиграется с Усиком", - заявил Чарльз в комментарии BoxNation.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Усика сообщил, когда должен состояться реванш с Фьюри.

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