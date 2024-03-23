"Беги, кролик, беги": Фьюри дерзко обратился к Усику

Британец показал, как тренируется перед поединком с украинцем.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к обладателю титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику.

Британец записал дерзкое сообщение для украинца.

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"Бем-бем-бем делает пистолет Фьюри, так что беги, кролик, беги. С Джоном Фьюри работаем над силовыми ударами", - написал Фьюри, выложив видео с тренировки.

Бой Усик - Фьюри запланирован на 18 мая.

Ранее промоутер Усика сообщил, когда должен состояться реванш с Фьюри.

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