"Отличная тренировка": Фьюри показал, как отец помогает ему готовиться к бою с Усиком
Британский боксер опубликовал видео из тренировочного лагеря.
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает подготовку к ближайшему бою с обладателем титулов WBO, WBA и IBF Александром Усиком.
"Цыганский король" у себя в Instagram опубликовал видео из тренировочного лагеря, продемонстрировав, как ему помогает его отец Джон Фьюри.
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"Отличная тренировка с папой. Сегодня поработали над скоростью и силой", - написал британский боксер.
Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее промоутер Усика сообщил, когда должен состояться реванш с Фьюри.
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