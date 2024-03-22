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"Отличная тренировка": Фьюри показал, как отец помогает ему готовиться к бою с Усиком

Британский боксер опубликовал видео из тренировочного лагеря.
Сегодня, 12:51
Тайсон и Джон Фьюри / Getty Images
Тайсон и Джон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает подготовку к ближайшему бою с обладателем титулов WBO, WBA и IBF Александром Усиком.

"Цыганский король" у себя в Instagram опубликовал видео из тренировочного лагеря, продемонстрировав, как ему помогает его отец Джон Фьюри.

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"Отличная тренировка с папой. Сегодня поработали над скоростью и силой", - написал британский боксер.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Усика сообщил, когда должен состояться реванш с Фьюри.

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