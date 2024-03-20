"Буду ломать кости": Фьюри оставил грозное послание Усику

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри решил пригрозить будущему сопернику обладателю титулов WBA, WBO и IBF Александру Усику.

"Цыганский король" опубликовал у себя в Instagram фрагмент подготовки украинца к поединку, сопроводив его самоуверенным заявлением.

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"Усик и его приятель похожи на толстых карликов. Тебе потребуется сильный пресс, потому что я буду ломать кости", - написал британский боксер.

Напомним, что бой Усика с Фьюри должен состояться 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри оценил свою форму за девять недель до боя с Усиком.

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