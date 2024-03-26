Беллью назвал единственный шанс, благодаря которому Фьюри победит Усика

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью высказался о поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам эксперта, "Цыганский король" сможет одолеть украинца только за счет габаритов.

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"Единственное, что победит Усика, - это габариты, потому что соперник просто окажется больше и сильнее, чем он.

Фьюри не лучше Усика как боксер, но, возможно, он просто окажется для него слишком большим и сильным. Скоро мы узнаем", - приводит слова Беллью Dazn.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее Тайсон показал, как отец помогает ему готовиться к бою с Усиком.

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