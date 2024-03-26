Бывший менеджер Кличко предсказал победителя потенциального боя Фьюри - Джошуа

Экс-менеджер Владимира Кличко Бернд Бенте высказался о возможном поединке Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

По словам эксперта, Эй Джей сможет одолеть "Цыганского короля".

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"Энтони способен быть доминирующей фигурой в течение следующих нескольких лет, так как он снова обрел уверенность в себе и построил доверительные отношения с Беном Дэвисоном.

У Фьюри тоже есть превосходный тренер в лице ШугарХилла Стюарда, но его влияние на Тайсона слишком маленькое, потому что Фьюри слишком недисциплинирован и эксцентричен. К тому же я верю, что Фьюри уже прошел свой пик. В силу этих причин я предсказываю явную победу для Эй Джея в возможной дуэли с Фьюри", - сказал Бенте в интервью World Boxing News.

Ранее бывший менеджер Кличко объяснил, почему Усик победит Фьюри.

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