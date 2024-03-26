Жертва Усика назвал условие, при котором возобновит карьеру

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о возобновлении карьеры. По словам эксперта, он готов провести выставочный бой с Карлом Фрочем.

"Действительно ли Карл Фроч пошутил? С Карлом точно никогда не знаешь.

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Я не знаю, какой будет цена, чтобы я вышел на ринг и сразился с Карлом в выставочном поединке, но могу сказать, что бой не пройдет полную дистанцию.

Никогда не говори никогда. Бой не будет проходить на Гудисон Парке, но Карл не услышит финальный гонг, позвольте мне сказать вам это. Если кто-то предложит мне правильную цену, то я, к сожалению, должен сказать, что я снова буду биться.

Каждый имеет цену, и каждый в социальных сетях может говорить о том, что ему нравится, но всем нужно платить. Если предлагают правильную цену, тогда вы получаете бои", - приводит слова Беллью talkSPORT.

Отметим, что Беллью завершил карьеру после поражения от Александра Усика в 2018 году.

Ранее сообщалось, что мексиканский бывший чемпион вызвался на поединок с Ломаченко.

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