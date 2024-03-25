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"Бой мечты": Мексиканский экс-чемпион вызвался на поединок с Ломаченко

Оскар Вальдес отметил уровень возможного соперника, но считает, что имеет шансы на победу.
Сегодня, 10:11
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Оскар Вальдес заявил, что хотел бы встретиться в ринге с экс-обладателем титулов в трех дивизионах Василием Ломаченко.

Мексиканский боксер назвал потенциальный поединок своим боем мечты.

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"Я считаю глупо для любого бойца, говорить, что он не хочет получить возможность встретиться в ринге с Василием Ломаченко. Для меня это бой мечты.

Он боец мирового уровня, но все зависит от весовой категории. В боксе у тебя всегда есть шанс. У каждого бойца, который вступает в бой, есть шанс", - цитирует Вальдеса Boxing Scene.

Напомним, что в ближайшем поединке Василий Ломаченко 12 мая в австралийском Перте подерется за вакантный титул IBF в легком весе с Джорджем Камбососом.

Ранее украинский боксер назвал проблемы Ломаченко перед боем с Камбососом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Оскар Вальдес

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