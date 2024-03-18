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"Здесь никто его не любит": украинский боксер назвал проблемы Ломаченко перед боем с Камбососом

Фаниян высказался о перспективах Василия.
Сегодня, 16:56
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Украинский боксер Арам Фаниян поделился мнением о Василии Ломаченко.

Спортсмен в интервью YouTube-каналу Студия бокса Виктора Ялымова оценил форму соотечественника и дал прогноз на поединок против Джорджа Камбососа.

– Вернемся к поединку за звание абсолютного чемпиона Хэйни – Ломаченко. Как ты считаешь, кто победил?

– Ломаченко выиграл. Ну это правда. Немного, но выиграл. Я объясню, почему отдали Хейни. Потому что это молодой американец. Зачем украинцу старому... Грубо говоря, для бокса старому, отдавать все пояса, если их американец будет абсолютом. Как спортсмену, я считаю, Васе обидно.

Я по очкам не могу судить бои, я не судья, но как боксер и как зритель, мне кажется, что выиграл Ломаченко.

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– Ломаченко – Камбосос, что ты можешь сказать об этом бое?

– Сейчас в последнее время что-то происходит с Ломаченко. Я не знаю даже, что сказать. Это правда. Но он умный боксер. Как боксер, он очень умный. Я не знаю, в какой он сейчас форме, как на него все это влияет. Во-первых, у него здесь проблемы, его здесь никто не любит. Так что я вообще не знаю. Честно. Но я хотел бы, чтобы он выиграл. Я думаю, что он и выиграет. Но если он подойдет в плохой форме, то он проиграет.

Бой Ломаченко – Камбосос состоится в Австралии 12 мая 2024 года.

Напомним, Камбосос обратился к россиянам подготовить его к бою с Ломаченко.

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