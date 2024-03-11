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"Я выходец русского стиля": Камбосос - о бое с Ломаченко

Австралиец жаждет оказаться в ринге с человеком, у которого паспорт Украины.
Сегодня, 17:20
Джордж Камбосос / Getty Images
Джордж Камбосос / Getty Images

Бывший объединенный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос высказался о поединке против Василия Ломаченко.

По словам австралийца, он победит Ломаченко благодаря своему россйискому стилю.

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"Я выходец из российского стиля. Я знаю этот стиль очень хорошо. Я провел с этим стилем десять лет, собрал более внушительный арсенал. Порой случается разное, и неисповедимы пути Господни", - цитирует Камбососа Boxing News 24/7.

Поединок Камбососа и Ломаченко за вакантный титул IBF в легком весе состоится 12 мая в австралийском Перте.

Напомним, Камбососу помогает готовиться россиянин, который поддерживает войну в Украине.

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