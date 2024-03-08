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"Еще есть настоящие воины": Камбосос продолжает подогревать интерес к бою с Ломаченко

Австралиец выразил некоторую степень уважения боксеру с украинским паспортом.
Сегодня, 00:33
Джордж Камбосос / Getty Images
Джордж Камбосос / Getty Images

В мае состоится поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе между Джорджем Камбососом и Василием Ломаченко. При этом австралиец также будет защищать свой пояс чемпиона мира по версии IBO.

И пока оба боксера готовятся к данному противостоянию, Камбосос продолжает выступать в роли промоутера.

Джордж опубликовал в социальных сетях свое фото с тренировки, оставив интересную подпись.

"Игры в эти дни какие-то конч*ные. К счастью, все еще есть несколько настоящих воинов! 12 мая - столкновение двух воинов", - написал Камбосос.

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Ранее стало известно, что Джорджу Камбососу к поединку против Василия Ломаченко помогает готовиться россиянин, который поддерживает войну в Украине.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джордж Камбосос

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