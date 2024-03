"Еще есть настоящие воины": Камбосос продолжает подогревать интерес к бою с Ломаченко

В мае состоится поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе между Джорджем Камбососом и Василием Ломаченко. При этом австралиец также будет защищать свой пояс чемпиона мира по версии IBO.

И пока оба боксера готовятся к данному противостоянию, Камбосос продолжает выступать в роли промоутера.

Джордж опубликовал в социальных сетях свое фото с тренировки, оставив интересную подпись.

"Игры в эти дни какие-то конч*ные. К счастью, все еще есть несколько настоящих воинов! 12 мая - столкновение двух воинов", - написал Камбосос.

The Games All Fk’d Up These Days 🥴 Lucky There’s Still A Few Real Warriors Out There! 🫡 May 12, Two Warriors Collide #May12 #KambososLomachenko #RealFights pic.twitter.com/Ieh7VVInS7