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"Деньги бы я на него не поставил": Гвоздик сделал прогноз на бой Джошуа - Нганну

Украинец отметил факторы, которые повлияют на поединок.
Сегодня, 20:19
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мнением о грядущем бое звездного супертяжеловеса Энтони Джошуа против Фрэнсиса Нганну.

По словам украинца, британец фаворит, но камерунец может приподнести сюрприз.

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"Если рассуждать логически, и если Джошуа выйдет в ринг ментально сильным, то я не вижу шансов для Нганну. Ну разве что попадет. Смотрите. Как сейчас говорят о Джошуа? Говорят, что в бою с Отто Валлином он вернул себе свою уверенность. Если Энтони будет боксировать уверенно - так, как он боксировал до поражения Энди Руису, - то я не вижу вообще никаких шансов для Нганну. Даже шанса на то, чтобы попасть.

В последнее время мы видим, что Джошуа какой-то нестабильный. Если он сможет собраться ментально и будет сфокусированным, то мне кажется, что Нганну не может конкурировать с элитными супертяжами. Говорю это при всем к нему уважении. Но, с другой стороны, если Нганну попадет уже в 1-м раунде, то эта картина может измениться. Ведь все знают, что бить Нганну может очень сильно. Фаворит - Джошуа. Но в этом бою есть много разных "но". Скажу так, считаю Джошуа фаворитом, но деньги я бы на него не поставил. Не поставил бы ту сумму, которую было бы жалко терять", - сказал Гвоздик в интервью vRINGe.

Джошуа и Нганну проведут поединок 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Гвоздик признался, что будет болеть за Бетербиева в его следующем бою.

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