Гвоздик признался, что будет болеть за Бетербиева в его следующем бою

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что будет болеть за своего Артура Бетербиева в бою за все титулы в их дивизионе против Дмитрия Бивола.

По словам украинца, он поддержит Бетербиева ведь потерпел от него поражение.

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"Буду болеть за Бетербиева. Но только лишь по той причине, что он меня победил. И автоматически его победа над Биволом повышает мое резюме. Только из-за этого. Каких-то личных симпатий к Биволу или Бетербиеву или же наоборот, какой-то неприязни, у меня нет. Мне все равно. Только спортивная призма.

Бетербиев состарился. Но, как по мне, все еще довольно-таки сильный. Это интересный бой. Думаю, что шансы 50/50. Немного склоняюсь в пользу Бетербиева. Но главное, чтобы решающую роль не сыграл его возраст. Может, он уже и не прежний. Но мне кажется, что он все еще очень сильный", - сказал Гвоздик в интервью vRINGe.

Бой Бетербиев - Бивол состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

Ранее президент WBC назвал дату боя Гвоздик – Бенавидес.

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