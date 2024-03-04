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Президент WBC назвал дату боя Гвоздик – Бенавидес

Боксеры разыграют титул временного чемпиона.
Сегодня, 19:00
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик (20-1, 16 КО) проведет поединок с экс-обладателем пояса Давидом Бенавидесом (28-0, 24 КО).

Как сообщает NoSmokeBoxing со ссылкой на президента WBC Маурисио Сулеймана, поединок между боксерами состоится 15 июня.

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Главным событием этого вечера бокса будет бой Джервонты Дэвиса против Фрэнка Мартина.

Отметим, что Гвоздик и Бенавидес будут боксировать за титул временного чемпиона WBC в полутяжелом весе.

Ранее стало известно, вернется ли Бенавидес в суперсредний вес после боя с Гвоздиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик

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