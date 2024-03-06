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"Самый странный бой": Хирн негативно оценил утверждение поединка Гвоздика с Бенавидесом

Известный промоутер не видит смысла во встрече в ринге украинца и американца.
Сегодня, 09:45
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн критически оценил санкционирование боя между Александром Гвоздиком и Дэвидом Бенавидесом, которые поборются за пояс временного чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе.

Глава компании Matchroom Boxing выразил непонимание, зачем проводить этот поединок, а американцу менять весовую категорию ради встречи в ринге с украинцем.

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"Бенавидес - Гвоздик? Это самый странный бой, который я когда-либо видел. Зачем проводить этот поединок?

Послушайте, Гвоздик - очень хороший боец, но что делает Бенавидес? Он поднимается в полутяжелый вес? Как только Дэвид перейдет в полутяжелый дивизион, он может больше не вернуться", - сказал Хирн в комментарии FightHype.

Ранее президент WBC назвал дату боя Гвоздик - Бенавидес.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик Эдди Хирн дэвид бенавидес

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