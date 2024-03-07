Гвоздик назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам спортсмена, фаворитом боя является украинский боксер.

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"Как только Усик перешел в хэвивейт, а Фьюри примерно в это же время побил Уайлдера, мне казалось, что Сашке будет очень сложно. И даже больше. Тогда я не видел, как вообще он может победить Фьюри. А сейчас я даже немного больше склоняюсь в пользу Усика. Где-то 60/40. Потому что я знаю, как он работает. И потому что я вижу, что в это же самое время с Фьюри что-то происходит не то.

Игры разума от Сашки сработали. Думаю, Усик и вправду сидит в голове у Фьюри. Это первый момент. Второй момент в том, что еще давно у Фьюри был невнятный бой с очень мелким Каннингэмом. А вдруг Фьюри, который дважды победил страшного и огромного панчера Уайлдера, обладает навыком хорошо противодействовать вот таким вот соперникам - большим, сильным и бьющим? А вдруг при этом его "ахиллесова пята" - это такие быстрые, маневренные и небольшие боксеры, как Сашка Усик? Поэтому у меня фаворит Усик. Но при этом я бы не списывал Фьюри со счетов. Это опасный бой. Произойти может все что угодно", - сказал Гвоздик в интервью vRINGe.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Гвоздик признался, что будет болеть за Бетербиева в его следующем бою.

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