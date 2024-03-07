iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Гвоздик назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Украинец отметил путь соотечественника в супертяжелом весе.
Сегодня, 18:23
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам спортсмена, фаворитом боя является украинский боксер.

Читай также: Фьюри - об Усике: Маленький левша, я убью его, без проблем

"Как только Усик перешел в хэвивейт, а Фьюри примерно в это же время побил Уайлдера, мне казалось, что Сашке будет очень сложно. И даже больше. Тогда я не видел, как вообще он может победить Фьюри. А сейчас я даже немного больше склоняюсь в пользу Усика. Где-то 60/40. Потому что я знаю, как он работает. И потому что я вижу, что в это же самое время с Фьюри что-то происходит не то.

Игры разума от Сашки сработали. Думаю, Усик и вправду сидит в голове у Фьюри. Это первый момент. Второй момент в том, что еще давно у Фьюри был невнятный бой с очень мелким Каннингэмом. А вдруг Фьюри, который дважды победил страшного и огромного панчера Уайлдера, обладает навыком хорошо противодействовать вот таким вот соперникам - большим, сильным и бьющим? А вдруг при этом его "ахиллесова пята" - это такие быстрые, маневренные и небольшие боксеры, как Сашка Усик? Поэтому у меня фаворит Усик. Но при этом я бы не списывал Фьюри со счетов. Это опасный бой. Произойти может все что угодно", - сказал Гвоздик в интервью vRINGe.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Гвоздик признался, что будет болеть за Бетербиева в его следующем бою.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Гвоздик

Статьи по теме

"Деньги бы я на него не поставил": Гвоздик сделал прогноз на бой Джошуа - Нганну "Деньги бы я на него не поставил": Гвоздик сделал прогноз на бой Джошуа - Нганну
Гвоздик признался, что будет болеть за Бетербиева в его следующем бою Гвоздик признался, что будет болеть за Бетербиева в его следующем бою
Фьюри высказался о возможном возвращении на ринг Уайлдера Фьюри высказался о возможном возвращении на ринг Уайлдера
Фьюри - об Усике: Маленький левша, я убью его, без проблем Фьюри - об Усике: Маленький левша, я убью его, без проблем
Помочь журналистам

Видео

Нганну перевесил Джошуа: видео финальной битвы взглядов
Нганну перевесил Джошуа: видео финальной битвы взглядов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Лига конференций21:45
Лига конференций-2023/24: Маккаби Тель-Авив сенсационно разбил Олимпиакос, Аякс сыграл вничью с Астон Виллой
Лига Европы21:44
Ливерпуль уверенно разгромил Спарту в матче, где был забит юбилейный гол при Клоппе
Лига Европы21:41
Рома уничтожила Брайтон Де Дзерби в 1/8 финала Лиги Европы
Бокс21:20
"Чудеса случаются": Джошуа рассказал, как перенес два поражения от Усика
Другие страны21:17
Команда бывшего тренера Шахтера неожиданно уверенно победила Ан-Наср Роналду
Украина21:15
УПЛ: Заря одолела Минай, Верес вырвал ничью у Динамо
Лига Европы21:06
Нуньес забил 1000-й гол Ливерпуля за все время работы Клоппа
Бокс20:55
Майк Тайсон: Я начал путь Джейка Пола в боксе и планирую его закончить
Формула 120:51
"Он не лжец": Ферстаппен встал на защиту своего отца в конфликте с Хорнером
Украина20:47
Верес сенсационно вырвал ничью у Динамо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK