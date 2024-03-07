Фьюри - об Усике: Маленький левша, я убью его, без проблем
Британец крайне уверен в своей победе.
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о предстоящем поединке с Александром Усиком.
"Усик несколько раз одолел Джошуа. Мы все видели эти бои. Это один из тех случаев, когда Энтони не мог ничего сделать против этого парня".
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"Пусть оставит Усика мне. Маленький левша, я убью его, без проблем. Дважды, если он хочет, чтобы его отдали великому Цыганскому королю", - сказал британец в интервью Boxing News 24.
Напомним, бой Усик - Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.
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