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Фьюри - об Усике: Маленький левша, я убью его, без проблем

Британец крайне уверен в своей победе.
Сегодня, 13:19
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о предстоящем поединке с Александром Усиком.

"Усик несколько раз одолел Джошуа. Мы все видели эти бои. Это один из тех случаев, когда Энтони не мог ничего сделать против этого парня".

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"Пусть оставит Усика мне. Маленький левша, я убью его, без проблем. Дважды, если он хочет, чтобы его отдали великому Цыганскому королю", - сказал британец в интервью Boxing News 24.

Напомним, бой Усик - Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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