iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

После рассечения: катмен Фьюри определил риск срыва боя с Александром Усиком

В команде британца раскрыли детали подготовки к бою с украинцем.
Сегодня, 08:35
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Хорхе Капетильо, катмен чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал о том, как проходит восстановление его подопечного после рассечения.

По словам специалиста, "Цыганский король" проводит тщательную подготовку перед боем с Александром Усиком.

Читай также: Даниэль Лапин проведет бой в андеркарде Усик – Фьюри

"Бой состоится в мае, так что Тайсон вернется к спаррингам через две-три недели. Всегда есть вероятность, что рассечение может снова открыться. Поэтому Тайсон должен работать там, где он хорош, со своей дистанции и вне досягаемости партнера. Он не должен пытаться нокаутировать своего соперника.

Для выздоровления должно пройти 90 дней, но с момента пореза прошло 60 или немного больше. Поэтому я уверен, что при правильном подходе Тайсон будет готов драться 18-го мая. Если все сделаем правильно, то для Александра Усика будет все кончено", - приводит слова эксперта talkSPORT.

Бой Фьюри и Усика пройдет 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее Нельсон рассказал, кто является "кротом" в лагере Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Возле базы Барселоны будет дежурить полиция Возле базы Барселоны будет дежурить полиция
Беринчик – Наваррете: красочный постер боя Беринчик – Наваррете: красочный постер боя
"Я напуган до смерти": Майк Тайсон - о бое с Полом "Я напуган до смерти": Майк Тайсон - о бое с Полом
Как Милевский похоронил свой талант Как Милевский похоронил свой талант
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа12:50
Возле базы Барселоны будет дежурить полиция
Бокс12:47
Беринчик – Наваррете: красочный постер боя
Бокс12:25
"Я напуган до смерти": Майк Тайсон - о бое с Полом
Украина12:08
Как Милевский похоронил свой талант
НБА11:55
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: силовой слэм-данк лидера Орландо возглавил рейтинг
Формула 111:35
Сайнс - о новой команде: Пора немного ускориться
ЧМ-202211:31
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на две позиции после выхода на Евро
Украина11:15
УПЛ: Динамо и Заря сыграют перенесенный матч
Бокс11:05
Чисора назвал следующего соперника Джошуа
Европа10:59
Хавбек Реала может снова поиграть в АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK