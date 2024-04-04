После рассечения: катмен Фьюри определил риск срыва боя с Александром Усиком

Хорхе Капетильо, катмен чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал о том, как проходит восстановление его подопечного после рассечения.

По словам специалиста, "Цыганский король" проводит тщательную подготовку перед боем с Александром Усиком.

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"Бой состоится в мае, так что Тайсон вернется к спаррингам через две-три недели. Всегда есть вероятность, что рассечение может снова открыться. Поэтому Тайсон должен работать там, где он хорош, со своей дистанции и вне досягаемости партнера. Он не должен пытаться нокаутировать своего соперника.

Для выздоровления должно пройти 90 дней, но с момента пореза прошло 60 или немного больше. Поэтому я уверен, что при правильном подходе Тайсон будет готов драться 18-го мая. Если все сделаем правильно, то для Александра Усика будет все кончено", - приводит слова эксперта talkSPORT.

Бой Фьюри и Усика пройдет 18 мая в Саудовской Аравии.

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