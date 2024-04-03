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Нельсон рассказал, кто является "кротом" в лагере Фьюри

Эксперт объяснил, как Тайсон готовится к поединку с Усиком.
Сегодня, 08:17
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон поделился мнением по поводу подготовки Тайсона Фьюри к бою с Александром Усиком.

По словам британского эксперта, отец и брат "Цыганского короля" сливают информацию из лагеря.

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"Хотите знать, кто этот "крот"? Его отец и его брат. Они и есть «кротами». Послушайте, я не говорю ничего такого, что не сказал передо мной его отец. Я не говорю ничего такого, что не говорит его брат. Все записано, его отец в деталях рассказывал о лагере Тайсона.

Фьюри не идиот, но он является головой змеи. Он должен вести себя очень осторожно, если собирается и дальше получать большую зарплату. А эти люди в его лагере будут говорить ему то, что он хочет услышать, чтобы заслужить его внимание.

Ео брат и отец являются настоящими людьми, которых он должен слушать. Люди из его команды думают: "Мне хорошо платят, поэтому я буду говорить, что ты хочешь услышать". Я не ненавижу Фьюри, потому что он лучший супертяжеловес в мире. Но люди в его лагере шепчут ему чушь на ухо, чтобы только все это соответствовало их повестке дня. Слушай своего брата, слушай своего отца - они говорят правду, но эти люди являются настоящими "кротами" в твоем лагере", - приводит слова Нельсона talkSPORT.

Бой Фьюри и Усика пройдет 18 мая в Саудовской Аравии.

Напомним, Тайсона раскритиковали за чрезмерные наезды на Александра.

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