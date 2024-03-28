"Это выглядит просто смешно": Фьюри раскритиковали за чрезмерные наезды на Усика

Бывший чемпион мира Карл Фроч раскритиковал обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри за его поведение в отношении будущего соперника чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По его мнению, дерзкими и неприятными высказываниями в адрес оппонента британский боксер делает хуже только себе, поскольку на украинца это не производит никакого эффекта.

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"Я думаю, если Фьюри перегнет палку с высказываниями об Усике, будет преуменьшить его достижения, списывать его со счетов, утверждая, что он не супертяжеловес и не очень хороший боксер, он выставит себя глупо. Это выглядит просто смешно.

Если Фьюри хочет говорить, что Усик - мусор, что он то, он это, что он перекачанный средневес, то это не очень хорошо для него самого. Он просто выставляет себя идиотом.

Думаю, в глубине души он знает, что у него проблемы. Но он должен проявить определенное уважение там, где оно должно быть.

Это часть его игры, которая состоит в том, чтобы преуменьшить значение своего противник, списать его со счетов, залезть ему в голову, вывести из себя в ринге. Он делал это с Кличко на протяжении всего боя, с первого по двенадцатый раунд. Но с Усиком это ему не удастся. Я думаю, что у него проблемы, ему предстоит очень тяжелый бой", - приводит слова Фроча DAZN.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Тони Беллью назвал единственный шанс, благодаря которому Фьюри победит Усика.

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