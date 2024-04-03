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Даниэль Лапин проведет бой в андеркарде Усик – Фьюри

Украинец может добыть десятую победу.
Сегодня, 09:55
Даниэль Лапин / Getty Images
Даниэль Лапин / Getty Images

Чемпион IBO Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин (9-0, 3 КО) вскоре выйдет на ринг.

Украинский боксер выступит в андеркарде Александр Усик – Тайсон Фьюри.

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Соперником Лапина будет португалец Октавиу Пудивитр (9-1, 4 КО). Бой проведут 18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Лапин последний раз выходил в ринг в феврале, когда нокаутировал Альмира Скриели. 

Ранее американец сделал неожиданный прогноз на бой Усик - Фьюри.

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