Усик выделил главное преимущество Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своем будущем сопернике обладателе титула WBC Тайсоне Фьюри.

По мнению украинца, главным преимущество оппонента являются его большие габариты, но он постарается превратить это в недостаток.

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"Его самый большой актив - это то, что он очень большой, но в других обстоятельствах это может оказаться недостатком. Использую ли я против Фьюри его габариты? Я буду использовать все против него.

Тайсон Фьюри - это отличный боец просто потому, что даже если он падает, он поднимается. И это сделало его одним из обладателей титулов", - сказал Усик в комментарии Seconds Out.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Отметим, также Усик откровенно признался, будет ли целиться в рассечение Фьюри.

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