Усик показал, как готовится к титульному бою с Фьюри

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик продолжает подготовку к поединку против Тайсона Фьюри.

Украинский боксер продемонстрировал, как работает с грушей на растяжках.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На кону стоит звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее промоутер Александра отозвался о слабых местах украинца.

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