"Эти удары запрещены": промоутер Усика отозвался о слабых местах украинца

Промоутер Александр Красюк отреагировал на то, что глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен назвал слабое место чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО).

Уоррен, который является промоутером Тайсона Фьюри, вспомнил, как украинец пропустил удар ниже пояса от Даниэля Дюбуа.

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"То, что Фрэнк Уоррен упоминает как слабые места Усика, есть слабые стороны любого боксера или даже любого мужчины. По этой причине эти удары запрещены.

Я думаю, что дядя Фрэнк должен искать новую стратегию победы над Усиком", - написал Красюк.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее украинец выделил главное преимущество Фьюри.

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