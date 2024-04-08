iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Ненавижу устраивать кому-то холодный душ": бывший чемпион мира назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Маккензи сравнил шансы боксеров на успех.
Сегодня, 16:35
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи заявил, что Александр Усик победит Тайсона Фьюри.

По словам опытного спортсмена, украинец превосходит своего соперника во многих аспектах.

Читай также: "Возможно, он уже не тот": Промоутер Фьюри оценил Усика перед боем

"Усик победит. Я ненавижу устраивать кому-то холодный душ, но, на мой взгляд, Усик выиграет, потому что он слишком сбалансированный во всех аспектах боец. Я не думаю, что Фьюри боксировал с кем-то вроде него. Усик будет очень заряжен на бой, а хороший Александр, пожалуй, будет стоять на своем против любого супертяжеловеса, который когда-либо жил.

У Усика есть боксерский IQ, он очень умный, очень чувствительный. Он идеально наносит удары, у него идеальный тайминг, он может нивелировать размеры более крупных соперников. Я думаю, что это он сделает против Фьюри. Усик способен нивелировать его габариты и разницу в размерах, подойдя к Фьюри, оставаясь вблизи, перерабатывая его и, возможно, изматывая. Вот как я вижу этот бой", - приводит слова Дюка talkSPORT.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее украинец выделил главное преимущество Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ
"Эти удары запрещены": промоутер Усика отозвался о слабых местах украинца "Эти удары запрещены": промоутер Усика отозвался о слабых местах украинца
"Женитьба будет": Милевский откровенно признался о любовных делах "Женитьба будет": Милевский откровенно признался о любовных делах
Динамо сенсационно потеряло очки в матче с ЛНЗ Динамо сенсационно потеряло очки в матче с ЛНЗ
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ
Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров

Последние новости

Украина18:40
Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ
Бокс18:20
"Эти удары запрещены": промоутер Усика отозвался о слабых местах украинца
Украина17:55
"Женитьба будет": Милевский откровенно признался о любовных делах
Украина17:29
Динамо сенсационно потеряло очки в матче с ЛНЗ
НБА17:04
Вембаньяма продолжает покорять НБА, выдав уникальные статистические показатели
Украина16:58
У форварда Полесья перелом лицевой кости лица
Европа16:43
С Эвертона снова сняли очки за нарушение финансовых правил АПЛ
Бокс16:35
"Ненавижу устраивать кому-то холодный душ": бывший чемпион мира назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Украина16:26
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу
НБА16:19
Все места заняты: определились участники постсезона НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK