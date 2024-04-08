"Ненавижу устраивать кому-то холодный душ": бывший чемпион мира назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи заявил, что Александр Усик победит Тайсона Фьюри.

По словам опытного спортсмена, украинец превосходит своего соперника во многих аспектах.

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"Усик победит. Я ненавижу устраивать кому-то холодный душ, но, на мой взгляд, Усик выиграет, потому что он слишком сбалансированный во всех аспектах боец. Я не думаю, что Фьюри боксировал с кем-то вроде него. Усик будет очень заряжен на бой, а хороший Александр, пожалуй, будет стоять на своем против любого супертяжеловеса, который когда-либо жил.

У Усика есть боксерский IQ, он очень умный, очень чувствительный. Он идеально наносит удары, у него идеальный тайминг, он может нивелировать размеры более крупных соперников. Я думаю, что это он сделает против Фьюри. Усик способен нивелировать его габариты и разницу в размерах, подойдя к Фьюри, оставаясь вблизи, перерабатывая его и, возможно, изматывая. Вот как я вижу этот бой", - приводит слова Дюка talkSPORT.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее украинец выделил главное преимущество Фьюри.

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