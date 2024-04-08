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"Возможно, он уже не тот": Промоутер Фьюри оценил Усика перед боем

Представитель британца предполагает, что украинец мог пойти на спад.
Сегодня, 15:15
Фьюри, Уоррен, Арум и Усик / Getty Images
Фьюри, Уоррен, Арум и Усик / Getty Images

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, оценил его будущего соперника обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Представитель британского боксера высказал предположение, что украинец уже может пребывать не в лучших в карьере кондициях.

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"Усик - отличный спортсмен. Но если посмотреть на него, то, возможно, он уже не тот, что раньше.

Может быть, он уязвим к ударам по корпусу? Я посмотрел запись его поединка против Даниэля Дюбуа. Это спорно, был ли там удар ниже пояса. Удар могли объявить легитимным, потому что он пришелся в пояс. Усик взял пять минут, чтобы восстановиться после него.

Так что вопрос в том, не износилось ли в какой-то мере его тело? Мы этого не знаем", - сказал Арум в комментарии BoxNation.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер объяснил, почему рассечение не помешает Фьюри победить Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Боб Арум

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