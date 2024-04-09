"Не самый быстрый боксер": наследник Фьюри дал совет Тайсону перед боем с Усиком

Американский проспект супертяжелого веса Джаред Андерсон поделился мнением о поединке чемпиона WBC в его дивизионе Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам боксера, которому пророчат успех в будущем, британец должен действовать осторожно, не пытаясь нокаутировать украинца.

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"Фьюри будет готовым и резким на сто процентов. Усик - не самый быстрый боец, поэтому я не думаю, что он сильно этим воспользуется. Они почти одногодки, так что в этом плане ни у кого не будет безумного преимущества.

Следует ли Фьюри драться с Усиком, а не боксировать? Мы это увидим. Я не знаю. Усик - очень хороший боксер и техник. Возможно, он будет боксировать, если Фьюри прямо пойдет на него. Я бы сказал, что злой или заряженный боец - это не лучший вариант. Я бы посоветовал медленно, но стабильно победить в этой гонке, быть умным, изматывать его, а не просто прессовать, и одержать победу", - сказал Андерсон в интервью Шону Зиттелю.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На кону стоит звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее украинец показал, как готовится к титульному бою с британцем.

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