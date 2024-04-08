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"Будет тотальное доминирование": спарринг-партнер Фьюри сделал дерзкое заявление о бое с Усиком

Митчелл отбоксировал во время Рамадана.
Сегодня, 19:37
Тай Митчелл и Тайсон Фьюри / instagram.com/tymitchellofficial
Тай Митчелл и Тайсон Фьюри / instagram.com/tymitchellofficial

Британский боксер Тай Митчелл (3-2, 1 КО) провел спарринг обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

По словам спортсмена, он не сомневается, что британец победит Александра Усика.

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"Спаринговать против супертяжеловеса номер один на планете во время поста? Да, я сделал это, друзья.

18 мая в Саудовской Аравии будет тотальное доминирование. Иншалла!", - написал Митчелл.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее украинец выделил главное преимущество Фьюри.

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