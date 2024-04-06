Усик признался, что Кличко помогает ему готовиться к Фьюри
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик рассказал, что Владимир Кличко помогает ему в подготовке к бою против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.
Украинец отметил, что получает советы от легендарного соотечественника, но отказался раскрывать перед поединком, какие именно.
"Да, мы общаемся с Владимиром. Владимир дает мне советы, но сейчас это секрет", - сказал Усик в комментарии Seconds Out.
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Напомним, что Владимир Кличко в 2015 году уступил Тайсону Фьюри единогласным решением судей.
Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Отметим, также Усик откровенно признался, будет ли целиться в рассечение Фьюри.
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