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Усик признался, что Кличко помогает ему готовиться к Фьюри

Украинский чемпион получает советы от именитого соотечественника и экс-соперника британца.
Сегодня, 19:42
Владимир Кличко и Александр Усик / Getty Images
Владимир Кличко и Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик рассказал, что Владимир Кличко помогает ему в подготовке к бою против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Украинец отметил, что получает советы от легендарного соотечественника, но отказался раскрывать перед поединком, какие именно.

"Да, мы общаемся с Владимиром. Владимир дает мне советы, но сейчас это секрет", - сказал Усик в комментарии Seconds Out.

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Напомним, что Владимир Кличко в 2015 году уступил Тайсону Фьюри единогласным решением судей.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Отметим, также Усик откровенно признался, будет ли целиться в рассечение Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Тайсон Фьюри Александр Усик

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