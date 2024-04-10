iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Он плаксив, когда дело доходит до этого": Промоутер Фьюри указал на главную слабость Усика

Представитель британца рассказал, чем его подопечный может воспользоваться в бою.
Сегодня, 19:28
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, считает, что его соперник чемпион по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик начинает испытывать проблемы, когда пропускает удары по корпусу.

По мнению представителя британского боксера, его подопечный должен воспользоваться этим в их будущем поединке.

Читай также: "Размер имеет значения": Фьюри оценил габариты Усика

"Я просмотрел множество его боев, начиная с его любительских времен. Он немного плаксив, когда дело доходит до ударов по корпусу.

Он много плачется рефери. Ему такое не нравится. А для меня самым большим сторонником использования слабостей бойца является профессор Фьюри", - приводит слова Уоррена ESPN.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер объяснил, почему рассечение не помешает Фьюри победить Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

Статьи по теме

"Большая никчемная сосиска": Фьюри попытался унизить Джошуа, припомнив ему поражения от Усика "Большая никчемная сосиска": Фьюри попытался унизить Джошуа, припомнив ему поражения от Усика
Чемпионские бои украинцев: расписание и результаты Чемпионские бои украинцев: расписание и результаты
Промоутер Фьюри включил Усика в пятерку лучших супертяжеловесов мира Промоутер Фьюри включил Усика в пятерку лучших супертяжеловесов мира
ПСЖ - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 10.04.2024 ПСЖ - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 10.04.2024
Помочь журналистам

Видео

Лунин пропустил трижды в безумной перестрелке Реала и Манчестер Сити: видео голов и обзор матча
Лунин пропустил трижды в безумной перестрелке Реала и Манчестер Сити: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:52
ПСЖ - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 10.04.2024
Лига Чемпионов21:51
Атлетико - Боруссия Д: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 10.04.2024
Бокс21:50
Фьюри жестко высмеял Кличко за помощь Усику
Европа21:35
Сказал - сделал: Экс-тренер Шахтера сдержал обещание игроку, оригинально отблагодарив за победу
Другие21:22
Россиянка, поддерживающая войну против Украины, выступит на чемпионате Европы по дзюдо
Бокс20:57
Украинский боксер проведет бой против брата Фьюри
Бокс20:50
"Большая никчемная сосиска": Фьюри попытался унизить Джошуа, припомнив ему поражения от Усика
Европа20:34
Малуда назвал главную проблему Мудрика в Челси
Украина20:12
Тренер Шахтера назвал задачи команды на конец сезон
Лига Чемпионов19:59
Автор гола в ворота Арсенала не поможет Баварии в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK