"Он плаксив, когда дело доходит до этого": Промоутер Фьюри указал на главную слабость Усика
Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, считает, что его соперник чемпион по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик начинает испытывать проблемы, когда пропускает удары по корпусу.
По мнению представителя британского боксера, его подопечный должен воспользоваться этим в их будущем поединке.
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"Я просмотрел множество его боев, начиная с его любительских времен. Он немного плаксив, когда дело доходит до ударов по корпусу.
Он много плачется рефери. Ему такое не нравится. А для меня самым большим сторонником использования слабостей бойца является профессор Фьюри", - приводит слова Уоррена ESPN.
Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее промоутер объяснил, почему рассечение не помешает Фьюри победить Усика.
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