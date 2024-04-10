"Он плаксив, когда дело доходит до этого": Промоутер Фьюри указал на главную слабость Усика

Представитель британца рассказал, чем его подопечный может воспользоваться в бою.

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, считает, что его соперник чемпион по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик начинает испытывать проблемы, когда пропускает удары по корпусу.

По мнению представителя британского боксера, его подопечный должен воспользоваться этим в их будущем поединке.

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"Я просмотрел множество его боев, начиная с его любительских времен. Он немного плаксив, когда дело доходит до ударов по корпусу.

Он много плачется рефери. Ему такое не нравится. А для меня самым большим сторонником использования слабостей бойца является профессор Фьюри", - приводит слова Уоррена ESPN.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер объяснил, почему рассечение не помешает Фьюри победить Усика.

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