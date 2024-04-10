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"Большая никчемная сосиска": Фьюри попытался унизить Джошуа, припомнив ему поражения от Усика

"Цыганский король" решил зацепить своего потенциального соперника.
Сегодня, 20:50
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к Энтони Джошуа, вспомнив о его двух поражениях от обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Британский боксер заявил соотечественнику, что в отличии от него он собирается победить украинца.

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"Я просто хочу сказать, что Эй Джей - большая толстая сосиска. Я могу говорить, что он никчемная сосиска?

Эй Джей, я знаю, что это тебя раздражает. Ты большая никчемная сосиска. Я хочу победить этого парня, а ты дважды ему проиграл", - сказал Фьюри во время пресс-конференции компании Queensberry Promotions.

Ранее промоутер Фьюри развеял предположения о скором бое с Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик

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