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Промоутер Фьюри развеял предположения о скором бое с Джошуа

Представитель "Цыганского короля" заверил, что в этом году поединка с Эй Джеем ждать не стоит.
Сегодня, 22:35
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что в этом году его подопечный точно не встретится в ринге с Энтони Джошуа.

По словам представителя "Цыганского короля", прежде чем говорить о поединке с Эй Джеем, они должны провести бой и реванш с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

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"Нет, этого боя не будет в этом году. Сколько раз мы должны говорить всем, что наша позиция очень проста?

В общем, 18 мая в Эр-Рияде состоится бой Фьюри против Александра Усика. У проигравшего будет право потребовать реванш, и они это сделают, потому что в этом бою замешаны огромные деньги.

После этого я уверен, что мы договоримся о поединке, если Фьюри выиграет оба боя, а Джошуа продолжит побеждать", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Ранее промоутер Боб Арум также оценил возможность боя между Фьюри и Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен

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