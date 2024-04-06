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"Правильное решение": Промоутер отреагировал на высказывания Джошуа о завершении карьеры

Представитель британца поддерживает планы своего подопечного на ближайшие годы.
Сегодня, 20:34
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, прокомментировал высказывания боксера, поддержав его намерение продолжать выступления еще пару лет.

По словам представителя британца, его подопечный может задуматься о завершении только после победы над Тайсоном Фьюри или Александром Усиком.

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"Я думаю, что сейчас Эй Джей в хорошей форме и наслаждается своим ремеслом больше, чем когда-либо. Пока вы в таком состоянии, то почему бы не драться как можно дольше?

Я думаю, что два года - это правильное решение. Он победит Тайсона Фьюри или Александра Усика и что ему еще делать?" - приводит слова Хирна журналист Майкл Бенсон.

Ранее промоутер Джошуа сделал неожиданное предположение о сроках проведения боя с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн

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