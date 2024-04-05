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Джошуа изменил свои планы по поводу завершения карьеры

Британский супертяжеловес очертил возможные сроки выхода на пенсию.
Сегодня, 09:08
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился планами на будущее.

По словам 34-летнего британского боксера, он всегда считал, что завершит карьеру, когда ему исполниться 35 лет, но сейчас намерен продолжать выступления еще несколько лет.

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"Я всегда говорил, что завершу карьеру в 35 лет. Мне исполнится 35 в октябре. Думаю, еще года два или около того, если мое тело выдержит", - приводит слова Джошуа Boxing News 24/7.

Ранее промоутер Боб Арум оценил возможность боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

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