Арум оценил возможность боя между Фьюри и Джошуа

Специалист отметил, от кого зависит поединок между британцами.

Авторитетный промоутер Боб Арум поделился мнением по поводу боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

По словам специалиста, все зависит от первого поединка между "Цыганским королем" и Александром Усиком.

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"Кажется, Джошуа восстановил свою уверенность. Если он будет продолжать в том же духе, то будет очень опасным бойцом.

Давайте подумаем, что произойдет, если бой Фьюри - Усик окажется классикой? Если он будет захватывающим, то публика захочет увидеть его снова. В таком случае поединок Фьюри и Джошуа отойдет на второй план.

А что если поединок будет односторонним и Фьюир снесет Усика? В таком случае решение будет за Его Превосходительством Турки Аль аш-Шейхом. Он может выработать какую-то договоренность, которая приведет к бою Фьюри-Джошуа.

Если Усик выиграет поединок, то я сомневаюсь, что будет интерес к третьему бою с Джошуа. Усик его дважды победил. Посмотрим, что будет. Нужно брать по одному бою за раз - вот мой девиз", - приводит слова Арума Daily Mail.

Бой Усик - Фьюри пройдет 18 мая в Саудовской Аравии. Ранее стал известен полный андеркард вечера бокса.

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