"Пора уходить на пенсию": Богачук сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (23-1, 23 KO) поделился мнением по поводу поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам спортсмена, британцу пора заканчивать карьеру.

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"Усик тоже выиграет. Тайсону Фьюри пора уходить на пенсию. Он уже засиделся. Для Усика это важнейшее сражение в жизни, к которому он шел все время. Думаю, он обыгрывает британца. А может, засыплет его ударами и нокаутирует, как было с еще одним британцем Тони Белью в Манчестере 5 лет назад", - приводит слова Сергея Champion.

Бой Усик - Фьюри пройдет 18 мая в Саудовской Аравии. Ранее стал известен полный андеркард вечера бокса.

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