Чисора назвал следующего соперника Джошуа

Британец предсказал, что Энтони выйдет в ринг против одного из звезд дивизиона.

Британский ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора поделился мнением о будущем Энтони Джошуа.

По словам опытного бойца, Эй Джей проведет поединок против победителя противостояния Филип Хргович - Даниэль Дюбуа.

Читай также: Арум оценил возможность боя между Фьюри и Джошуа

"Джошуа встретится с победителем боя Даниэль Дюбуа - Филип Хргович на Wembley. Черт возьми, у меня большой рот.

Таков план. Для Турки Аль аш-Шейха это будет небольшое приключение по возращению большого бокса в Лондон", - приводит слова Чисоры Mirror.

Дюбуа и Хргович проведут бой первого июня в Садовской Аравии.

Ранее Чисора сообщил, кто может стать его следующим соперником.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!