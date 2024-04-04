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Чисора назвал следующего соперника Джошуа

Британец предсказал, что Энтони выйдет в ринг против одного из звезд дивизиона.
Сегодня, 11:05
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Британский ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора поделился мнением о будущем Энтони Джошуа.

По словам опытного бойца, Эй Джей проведет поединок против победителя противостояния Филип Хргович - Даниэль Дюбуа.

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"Джошуа встретится с победителем боя Даниэль Дюбуа - Филип Хргович на Wembley. Черт возьми, у меня большой рот. 

Таков план. Для Турки Аль аш-Шейха это будет небольшое приключение по возращению большого бокса в Лондон", - приводит слова Чисоры Mirror.

Дюбуа и Хргович проведут бой первого июня в Садовской Аравии.

Ранее Чисора сообщил, кто может стать его следующим соперником.

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