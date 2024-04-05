Промоутер Джошуа сделал неожиданное предположение о сроках проведения боя с Фьюри

Представитель Эй Джея рассказал, когда два британца могут встретиться в ринге.

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, не исключает, что бой его подопечного против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри может состояться в этом году.

По словам представителя Эй Джея, поединок может пройти раньше чемпионата мира по дартсу, то есть до конца года.

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"Поскольку чемпионат по дартсу проходит в декабре и январе, я скажу, что бой Фьюри против Эй Джея может состояться в этом году.

Поэтому я скажу, что поединок Фьюри против Джошуа состоится первым", - сказал Хирн в интервью Пирсу Моргану.

Ранее сообщалось, что Джошуа изменил свои планы по поводу завершения карьеры.

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