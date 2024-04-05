Промоутер Джошуа сделал неожиданное предположение о сроках проведения боя с Фьюри
Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, не исключает, что бой его подопечного против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри может состояться в этом году.
По словам представителя Эй Джея, поединок может пройти раньше чемпионата мира по дартсу, то есть до конца года.
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"Поскольку чемпионат по дартсу проходит в декабре и январе, я скажу, что бой Фьюри против Эй Джея может состояться в этом году.
Поэтому я скажу, что поединок Фьюри против Джошуа состоится первым", - сказал Хирн в интервью Пирсу Моргану.
Ранее сообщалось, что Джошуа изменил свои планы по поводу завершения карьеры.
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