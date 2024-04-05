"Сейчас у меня есть время для себя": Джошуа сообщил, когда проведет следующий бой
Британец рассчитывал драться в начале лета, но возвращение в ринг состоится позже.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился информацией по поводу своего следующего боя.
Британский боксер отметил, что планировал вернуться в ринг в июне, но сделает это ориентировочно в сентябре.
Читай также: Чисора назвал следующего соперника Джошуа
"Мне сказали, что я вернусь примерно в сентябре. Я надеялся, что подерусь в июне. Поэтому сейчас у меня есть время для себя: сходить на свидание, немного пообщаться.
Сейчас я тренируюсь, но у меня есть примерно два месяца до того, как попаду в полноценный тренировочный лагерь", - приводит слова Джошуа Mirror.
Ранее сообщалось, что Джошуа изменил свои планы по поводу завершения карьеры.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!