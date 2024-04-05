"Сейчас у меня есть время для себя": Джошуа сообщил, когда проведет следующий бой

Британец рассчитывал драться в начале лета, но возвращение в ринг состоится позже.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился информацией по поводу своего следующего боя.

Британский боксер отметил, что планировал вернуться в ринг в июне, но сделает это ориентировочно в сентябре.

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"Мне сказали, что я вернусь примерно в сентябре. Я надеялся, что подерусь в июне. Поэтому сейчас у меня есть время для себя: сходить на свидание, немного пообщаться.

Сейчас я тренируюсь, но у меня есть примерно два месяца до того, как попаду в полноценный тренировочный лагерь", - приводит слова Джошуа Mirror.

Ранее сообщалось, что Джошуа изменил свои планы по поводу завершения карьеры.

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